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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تقارير بريطانية: أردوغان يكمم الصحافة فى تركيا بقوانين الإرهاب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:58 ص
أردوغان
أردوغان
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا تم إعداده من قبل البرلماني البريطاني، جورج فولكس، ويحمل عنوان "سلامة الصحفيين في أوروبا وحرية الإعلام"، حيث أكد فولكس، في تقريره، أن تركيا تكمم أفواه الصحفيين بقوانين الإرهاب، ويجب أن يتوقف نظام أردوغان عن سوء استعمال قوانين الإرهاب والعقوبات من أجل إسكات الصحفيين والصحافة.

وسلط التقرير الضوء على أن الصحفيين في تركيا يتم اعتقالهم لأشهر وسنوات بشكل عشوائي، قبل أن يتم عرضهم على المحكمة المختصة، مؤكدا أن هذا الوضع مخالف لحرية التعبير والفكر، كما أشار إلى انتقادات هذا الوضع من قبل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

وطالب التقرير أيضًا حكومة حزب العدالة والتنمية، بإلغاء أو تغيير المادة 299 من قانون العقوبات والمتعلقة بجريمة "إهانة رئيس الجمهورية"، والمادة 301 من القانون نفسه المتعلقة بالجرائم الخاصة باحترام سيادة الدولة ومؤسساتها.

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