المتحدة للخدمات الإعلامية تعرض أول فيلم وثائقى عن سيد قطب من إنتاجها

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن قنواتها التلفزيونية ستبدأ في عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي عن شخصية الإخواني سيد قطب، وهو من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة.وصرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال تصريحات صحفية له، أن الفيلم سيعرض لأول مرة على شاشات التليفزيون، ويتعرض وثائقيا لأوراق قضية تنظيم 65، ويحتوي الفيلم على مشاهد درامية مصورة تجسد جزء من تاريخ مصر في تلك المرحلة الزمنية.والفيلم سيناريو وإخراج شريف سعيد، ومعالجة درامية أحمد الدريني.وأضاف «صالح»، أنه سيتم إذاعة الفيلم يوم الأربعاء التاسعة مساءً على قناة «DMC»، والخميس على شاشة «اكسترا نيوز» الساعة السابعة مساءً، كما يتم عرضه في التاسعة مساءً يوم الخميس على قناة الحياة.وأوضح أنه سيتم تناول الفيلم بالتحليل من خلال البرامج المختلفة، مثل برنامج «كل يوم» على قناة «ON E» في حلقة يوم الخميس، وبرنامج «من مصر» على قناة «CBC» يوم السبت، وتوجد تنويهات بالمواعيد على شاشات القنوات المختلفة.