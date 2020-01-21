عضو تنسيقية الأحزاب: بعض الجهات تستثمر في شقاء المواطن المصري

قال محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن هناك جهات معينة تدفع مئات الآلاف من الدولارات، لتنفيذ مخططاتهم ضد المواطن المصري.أضاف: "هذه الجهات تستثمر في شقاء المواطن المصري وعدم استقراره، ويستثمروا في تردي الأوضاع المصرية، لكن كل محاولاتهم فاشلة نظرًا لوعي المواطن".كانت الحلقة قد نشرت صورًا لعقود العاملين في قناة الشرق، والتي تم تسريبها من قبل العالمين في القناة أنفسهم، كاشفة عن الأجور الخيالية التي يتلقاها الإعلاميون ومنهم الإخوان معتز مطر، والذي يتقاضى 60 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 3 آلاف دولار عن الحلقة الواحدة.كما عرضت الحلقة صورا لمحمد مرسي، وبعض اللافتات التي كان يحملها أتباع الإخوان في لندن، بعد إلقائها في القمامة بعد ساعات قليلة من مشاركتهم في وقفة اعتراضًا على زيارة الرئيس السيسي للندن.