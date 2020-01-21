أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

صدرت جريدة "حمارة منيتي" التي أصدرها محمد أفندي توفيق عام 1900 في عهد الخديو عباس، واكتسبت شهرة واسعة بسبب اسمها ومضمونها، حسبما جاء في كتاب "عشرة طاولة مع الملك فاروق".اهتمت جريدة "حمارة منيتي" بأخبار الحمير وحكاياتها مع البشر، وكان شعارها "اتفرجي يا جارة على كلام الحمارة"، وكتب على رأس الجريدة "الترويسة" : "جريدة هزلية فكاهية شقلباظية وأحيانا أدبية سياسية انتقادية حلنجية أسبوعية ثمن النسخة قرش صاغ واحد. تصدر بلغة عامية جدًا. يحرر جميع أبوابها محمد أفندي توفيق بنفسه ويستعين أحيانًا بمقالات بعض القراء".كانت جريدة "حمارة منيتي" تحتوي على بعض الألفاظ البذيئة، ولغة لاذعة انتقدت جميع المشاهير آنذاك، مما أجبر الحكومة على إصدار حكم قضائي بإيقافها عام 1903، إلى أن تدخل بعض القناصل الأجانب وكانوا سببًا في عودتها بعدما لجأ إليهم محمد أفندي توفيق، مؤسس الجريدة.