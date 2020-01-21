وزيرة الثقافة تتفقد الترتيبات النهائية لافتتاح معرض الكتاب (صور)



تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الترتيبات النهائية لافتتاح الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، والمقرر انطلاقها ظهر غد الأربعاء 22 يناير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وتستمر حتى 4 فبراير المقبل.





وأشادت بتنظيم القاعات والتصنيف النوعى للأجنحة ودور النشر، مشددة على ضرورة التواصل الدائم مع الزائرين والعارضين بما ينعكس إيجابًا على أحد أهم المحافل الثقافية الدولية.

وتابعت الوزيرة سير عملية التجهيزات بالقاعات وأجنحة العرض المختلفة والأماكن المخصصة للفعاليات الثقافية والفنية وورش العمل وغيرها.





ويقام المعرض للمرة الثانية في مركز مصر للمعارض الدولية "الشريك الاستراتيجي" بالتجمع الخامس، وبمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، تم اختيار دولة السنغال؛ لتكون ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، واختارت الهيئة العليا للمعرض المفكر المصري المرموق جمال حمدان، شخصية هذا العام، وتبدأ فعاليات البرنامج الثقافي يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يفتتح المعرض غدًا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وعدد من الوزراء، إلى جانب الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، وسفير دولة السنغال ضيف شرف المعرض، والعديد من القيادات والمثقفين والسفراء من الدول المختلفة.