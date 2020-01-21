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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:41 ص
صورة تمثال المسيح
صورة تمثال المسيح
إسلام جمال
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التقطت سيدة تدعى كارولين هوثورن، 42 سنة، مقيمة غرب ميدلاندز بأنجلترا، صورة للسحاب على شكل دوامة تشبه صورة تمثال المسيح الموجودة بالبرازيل.

ونشرت صحيفة «ديلى ميل» البريطاني، الصور التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السيدة هاوثورن، إنها أرسلت الصورة إلى الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين شبهوا الصورة الغريبة بـ«تمثال المسيح».

وأظهرت الصور، أن السماء كانت غائمة في العادة باستثناء هذا التكوين الذي بقي في السماء لفترة من الوقت.

وعلق البعض، بأنها عاصفة شكلتها السحب، الأمر الذي جعلها تأخذ هذا الشكل الغريب والفريد من نوعه.

وعلى الفور انتشرت الصور بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انقسم المتابعون ما بين تأكيد للصورة وعاصفة شكلتها السحب.
سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)
سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)
سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)
سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)
سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)
سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

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