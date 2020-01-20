مفيد شهاب: كمال أبوالخير رائدًا للحركة التعاونية في مصر والعالم

قال الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي ورئيس الجمعية المصرية للتعاون الدولي، إن كمال أبوالخير رائد للحركة التعاونية في مصر والعالم.وأضاف: «إذا كان قد فارقنا بجسده فكلنا ميتون، ولكن هناك من يظلون بأرواحهم وعلمهم، ستظل باقية، مؤكدًا أن مؤلفاته في التعاونيات والاقتصاد، ستظل باقية».وتابع: «سيظل بيننا بفكره وعلمه وإنسانيته، وتعرفت عليه في الستينيات ودعاني لتدريس مادة القانون الدولي لطلبة معهد التعاونيات، لفت انتباهي احترامه للطلبة والأستاذة، وكم كنت حريصًا على متابعة مسيرة المعهد وتطوره، خاصة بعد تولي مسئولية وزارة التعليم العالي، وحرص على فتح المجال أمام أعضاء هيئة التدريس في النقد بحرية لأداء وزارة التعليم العالي في حضوري شخصيًا بعد حفلات تخريج الطلاب».جاء ذلك خلال حفل تأبين الدكتور كمال أبوالخير الذى يعد أحد رواد الفكر التعاونى فى مصر، وينظمه الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة المعهد العالى للدراسات التعاونية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية.وأقيم الحفل في قاعة الاحتفالات بالمعهد العالي للدراسات التعاونية بحضور نخبة من المثقفين والمفكرين والإعلاميين والصحفيين.وحضر الحفل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والمستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، والدكتور مفيد شهاب، والدكتور حسن راتب.