3 ملايين يورو.. تعاون مصري هولندي لتطوير القطاع الخاص

كشف "جيرترود واجيمان" منسقة تطوير القطاع الخاص بالوكالة الهولندية لتطوير المشروعات "RVO"، عن أن وزارة خارجية بلادها تنفذ مشروعات لتطوير القطاع الخاص في الدول ذات الأولوية، بهدف تهيئة بيئة ومناخ الأعمال ليصبح أكثر جاذبية للاستثمار في العديد من الأسواق الواعدة وفي مقدمتها السوق المصرية.وأضاف واجيمان، خلال كلمته في ندوة عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، أن الهدف من الشراكة المصرية الهولندية هو خلق قطاع خاص قوي بما يمثل حافز كبير للدخول في شراكات وزيادة الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات، من خلال التعرف علي متطلبات القطاع الخاص المصري علي المستوي القطاعي والقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار ونمو الأعمال بجانب الشهادات الدولية المعتمدة التي تحتاجها الشركات المصرية.ومن ناحيته، قال لويس مارتنز، نائب رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الهولندية بالقاهرة، إن الهدف من اللقاء وضع تصور لإطلاق استراتيجية مشتركة مع جمعية رجال الأعمال بغرض تطوير وتنمية القطاع الخاص المصري، في إطار تخصيص وزارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية ميزانية تقدر بـ 3 ملايين يورو لهذا الغرض خلال 3 سنوات والتي من الممكن أن تتضاعف حسب احتياجات ومتطلبات السوق المصرية.وأشار مارتنز، إلى أن العمل علي تطوير وتنمية القطاع الخاص في مصر يأتي في مقدمة أولوية برنامج الوكالة الهولندية لتطوير المشروعات بما يشجع دخول الاستثمارات الهولندية بقوة إلي مصر خلال السنوات المقبلة.