فرنسا: الاتحاد الأوروبي يقرر تعزيز المراقبة البحرية في الخليج

صرح جان إيف لو دريان، وزير الخارجية الفرنسي، منذ قليل، بقرار الاتحاد الأوروبي الخاص بتعزيز المراقبة البحرية في الخليج، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".وأكد وزير الخارجية الفرنسي، في تصريحات سابقة، أن آلية حل النزاع فى الملف النووى مع إيران تستهدف إيجاد حل دبلوماسي، والحل الوحيد لأزمة إيران يتمثل فى موافقة طهران على محادثات حول اتفاق جديد موسع، وتخفيف واشنطن العقوبات.وأضاف لو دريان أن المناقشات الليبية في موسكو لم تكن ختامية، ويجب على جميع الأطراف احترامها قبل مؤتمر برلين، المقرر إقامته الأحد المقبل.