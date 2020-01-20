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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أبرزها الغرق والصعق».. أهم 15 سببًا للوفاة غير الطبيعية للمصريين

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ممدوح
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تعددت الأسباب والموت واحد، وبين أكثر من نصف المليون حالة وفاة سنوية بين المصريين، تنوعت الأسباب بين طبيعية نتيجة مضاعفات أمراض جسدية، وأخرى ناتجة عن إصابات وأسباب خارجية عارضة، والتي تخطي عدد ضحاياها الـ17 ألف حالة خلال عام 2018.

ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن العدد الأكبر من وفيات الإصابات ناتج عن حوادث الطرق بعدد 6760 شخصًا خلال عام 2018، تليها حوادث السقوط بعدد 1337 متوفيًا، ثم الغرق بعدد 1218 شخصًا.

وجاء في المرتبة الرابعة بين ضحايا الإصابات حوادث الاعتداءات بأساليب مختلفة عدد 903 متوفين، وحوادث التعرض لصعق كهربائى أو عوامل بيئية بعدد 710 متوفين، حوادث التعرض لقوي ميكانيكية حية غير حية بعدد 397 متوفيًا، التعرض لحرارة ومواد ساخنة 209، حوادث ناجمة عن أذي شخصى متعمد "انتحار" 89 متوفيًا، تسمم عارض بكيماويات 88 متوفيًا، حوادث الاختناق 79 متوفيًا، حوادث النقل المائى 37 متوفيًا، التعرض لحيوانات أو نباتات سامة 15 حالة وفاة، وأخري بعدد 5670 حالة وفاة.

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