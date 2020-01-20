رئيس الأكاديمية العربية للعلوم يهنئ البابا تواضروس بـ«الغطاس»

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، بمقر البطريركية بالإسكندرية، الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والوفد المرافق له.وقدم الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، التهنئة لقداسته بمناسبة الاحتفال بـ عيد الغطاس، وأعرب رئيس الأكاديمية عن خالص تهانيه لقداسة البابا تواضروس الثانى، وأطيب تمنياته لوطننا الحبيب بدوام العزة والرفعة.وقال عبدالغفار "يسرنى أن أتقدم لقداستكم وإلى جميع الإخوة الأقباط من أبناء الوطن فى الداخل والخارج، بأخلص التهانى القلبية المقرونة بأطيب التمنيات، داعيًا الله عز وجل أن يعيد على شخصكم الكريم هذه المناسبات الطيبة بموفور الصحة والخير والبركات".