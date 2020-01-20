استنجاد بالخارج وشائعات.. تفاصيل مؤامرة أيمن نور الجديدة بالتزامن مع 25 يناير

يواصل الهارب أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية، مخططاته الخبيثة ضد مصر، والتحريض الدائم والمستمر ضد الدولة المصرية وقياداتها بهدف إشاعة الفوضى في البلاد، وذلك باقتراب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.وأصدر أيمن نور، بيانًا اليوم الإثنين، بما أسماه «بيان مجموعة العمل الوطني المصري.. يناير شهر الثورة والحرية والتغيير»، زاعمًا فيه أن الثورة لم تكتمل بعد، وأن هناك توافقًا بين من سماهم الجماعة الوطنية المصرية على إرادة التغيير.وثمن بيان الهارب أيمن نور، الدعوات الخبيثة الصادرة من الهاربين في قطر وتركيا للتظاهر وإشعال الفوضى في البلاد مع ذكرى 25 يناير، مطالبًا بأن تكون تلك الأيام بداية لانطلاقة شعبية هادرة لا تستقر حتى تحقق الثورة جميع أهدافها.كما تضمن البيان العديد من الشائعات والأكاذيب حول إغلاق الميادين وقطع الطرق والشوارع والحملات الأمنية، داعيًا من أسماهم المعارضة المصرية بالداخل والخارج لتوحيد الصفوف والتظاهر ضد الدولة المصرية.كما طالب البيان الخارج بالتدخل في الشئون الداخلية للدولة المصرية، وطالبهم بالتدخل لحماية ما سماه حقوق المتظاهرين والمحتجين في مصر.