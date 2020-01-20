قائد القوات البحرية يهنئ البابا تواضروس بعيد الغطاس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم بمقر البطريركية بالإسكندرية، الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، واللواء أركان حرب أشرف عطوة، رئيس أركان القوات البحرية، واللواء بحري وليد شلتوت، رئيس شعبة التنظيم والإدارة، واللواء محمد أحمد، مساعد قائد القوات البحرية، واللواء طارق عدلي، قائد قاعدة الإسكندرية البحرية، وعدد من قيادات القوات البحرية، وقدم قائد القوات البحرية والوفد المرافق التهنئة لقداسة البابا بعيد الغطاس المجيد.وحضر اللقاء أصحاب النيافة الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، والأنبا ساويروس، الأسقف العام ورئيس دير الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة، والقمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد من الآباء كهنة الإسكندرية.