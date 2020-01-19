رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

يكتب بـ«لسانه».. قصة مؤلف أصيب بـ«شلل رباعي»

الأحد 19/يناير/2020 - 10:58 م
هشام نادي
هشام نادي
طباعة
كشف هشام نادي، مؤلف مصري، عن تجربته في انتصاره على مرض الشلل الرباعي، وكتابة مؤلفاته عن طريق استخدام لسانه، خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، المُذاع على فضائية "النهار".

وقال هشام نادي خلال لقائه مع عمرو الليثي، إنه بدأ في الكتابة بعدما تمكن من التعامل مع جهاز الكمبيوتر، لافتًا إلى أنه ألف كتبًا منها: السلف الصالح، ورسائل من التاريخ.

وعن تجربته الخاصة، أكد أنه لا يشعر بأي تعب حينما يكتب بلسانه، لأنه يُحب ما يفعل، ويُشعر بأنه غير عاجز، وقادر على فعل ما لا يستطيع الإنسان العادي القيام به.

وأكمل: "في بداية الأمر، كان لا يصدق البعض، ما أفعله بالكتابة باستخدام لساني"، ولكن بعد نشر الكتب والحصول على الدكتوراة الشرفية وحضور بعض التكريمات، أيقن الجميع ما أفعله.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكتب: رهين السجن والعمى.. من أين جاء كشك بكل هذا الحقد؟

أشرف عبدالشافي يكتب: كيف خان علاء الأسواني والده؟

مبتكر «الكتابة باللسان»: «نفسى أعرض تجربتى فى مؤتمر الشباب»

"هشام شعبان".. شاب قهر الإعاقة بـ"لسانه" (فيديو)

موضوعات متعلقة

منذ يوم

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

منذ أقل من ساعتين

«لا حل عسكريا في ليبيا».. ميركل تعلن نجاح مؤتمر برلين

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار وسحب.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى عيد الغطاس

منذ حوالي 8 ساعات

أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

الصور

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

الأكثر قراءة

الباز: أردوغان فرض حضوره في مؤتمر برلين بـ«البلطجة»

«لا حل عسكريا في ليبيا».. ميركل تعلن نجاح مؤتمر برلين

أمطار وسحب.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى عيد الغطاس

تطورات في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

5 خطوات للتخلص من الدهون

الميكروبات والسمنة أسباب جديدة لانتشار السرطان

دراسة: ابتعاد الأطفال عن الأب بعد الطلاق يضر بصحتهم النفسية

مخاطر الإفراط فى تناول الفيتامينات

منوعات

فوائد خيالية للأفوكادو

الثلوج تعيق البحث عن مفقودين في انهيار جليدي

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

«جمر اللحظة».. مجموعة قصصية لمحمد عطية عن هيئة الكتاب

وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك

إعلان اسم سمير سيف رئيسًا للدورة ٢٣ للمهرجان القومي للسينما

الروائية الليبية عائشة إبراهيم: الجميع يبحث عن «سحر البوكر» (حوار)