يكتب بـ«لسانه».. قصة مؤلف أصيب بـ«شلل رباعي»

كشف هشام نادي، مؤلف مصري، عن تجربته في انتصاره على مرض الشلل الرباعي، وكتابة مؤلفاته عن طريق استخدام لسانه، خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، المُذاع على فضائية "النهار".وقال هشام نادي خلال لقائه مع عمرو الليثي، إنه بدأ في الكتابة بعدما تمكن من التعامل مع جهاز الكمبيوتر، لافتًا إلى أنه ألف كتبًا منها: السلف الصالح، ورسائل من التاريخ.وعن تجربته الخاصة، أكد أنه لا يشعر بأي تعب حينما يكتب بلسانه، لأنه يُحب ما يفعل، ويُشعر بأنه غير عاجز، وقادر على فعل ما لا يستطيع الإنسان العادي القيام به.وأكمل: "في بداية الأمر، كان لا يصدق البعض، ما أفعله بالكتابة باستخدام لساني"، ولكن بعد نشر الكتب والحصول على الدكتوراة الشرفية وحضور بعض التكريمات، أيقن الجميع ما أفعله.