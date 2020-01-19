«سلاح التلميذ» ترد على مزاعم تجاهلها لـ «30 يونيو» في كتاب الدراسات

علق المهندس محمد عامر، المتحدث باسم شركة "سلاح التلميذ"، على ما تم عرضه بالأمس خلال حلقة برنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، عن اهتمام الكتاب بثورة 25 يناير وتجاهل ثورة 30 يونيو، قائلًا: "إن كتاب سلاح التلميد مُلم بمحتوى الكتاب المدرسي خاصة في مادة التاريخ ويلتزم بها التزامًا حرفيًا".وأوضح متحدث شركة سلاح التلميذ في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن كتاب سلاح التلميذ يلتزم أيضًا بالقوانين المنظمة لعمل الكتب الخارجية المدرسية، ممثلة في عرض الكتاب قبل طرحه على لجنة وزارية عالية المستوى، بها عدد من خبراء وزارة التربية والتعليم، التي تفحص الكتاب وتقر بأنه مطابق للكتاب المدرسي، وتمنحه صلاحية علمية وتصريح بالطبع.وأضاف أن بعض المواد الدراسية مثل اللغة العربية والرياضيات، تسمح بتقديم أفكار إبداعية بها، إلا في مادة التاريخ يتم الالتزام بالكتاب المدرسي التزامًا صارمًا وحرفيًا والإضافات تكون في عرض النص بشكل جذاب.وأشار إلى أن الكتاب المدرسي لمادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي، تناول ثورة 25 يناير في صفحتين ونصف، وثورة 30 يونيو في أقل من صفحة، وهو ما التزم به كتاب سلاح التلميذ.