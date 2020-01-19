رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

عتبة جديدة.. كيف تستعد الوزارات للانتقال إلى العاصمة الإدارية؟

الأحد 19/يناير/2020 - 11:09 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
طباعة
تستعد وزارات الحكومة لبدء إخلاء مقارها الحالية بداية من أبريل المقبل، تمهيدًا للانتقال إلى مقارها فى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول ٣٠ يونيو المقبل، بإجمالى ٥١ ألف موظف من جميع الوزارات.
وحسب ما أعلنته الحكومة سيتم البدء فى نقل الموظفين بداية من يونيو وعلى مدار الشهر، ليكون أول يوم عمل رسمى فى العاصمة الإدارية الجديدة فى الأول من يوليو ٢٠٢٠.

ومن المقرر أن تتولى شركة «العاصمة الإدارية الجديدة» إعادة استغلال مبانى الوزارات، بالشراكة مع مستثمرين وتحت مظلة «صندوق مصر السيادى»، مع وضع المسجل منها كمقار أثرية وتاريخية تحت تصرف وزارة الثقافة. فى السطور التالية، تكشف «الدستور» عن التفاصيل الكاملة لعملية انتقال دواوين الحكومة وموظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من حيث الآلية التى سيتم بها التنفيذ، والأعداد المنتقلة، والخطوات التى تسبق عملية الانتقال، التى يأتى فى مقدمتها تدريب هؤلاء الموظفين على التقنيات التكنولوجية الحديثة.

قطاع الأعمال.. مقترح بضم المقر القديم إلى فندق شبرد التاريخى

 

التموين.. «بناية قصر العينى» تدخل خطة استغلال الأصول

 

المالية.. «الضرائب» و«الجمارك» و«سك العملة» باقية

 

الصحة.. القطاعات الخدمية مستمرة كما هى

 

الزراعة.. بداية النقل بـ«البحوث الزراعية»

 

الثقافة: «الأوبرا» لن تنقل.. ومصير «فيلا شجرة الدر» فى يد القضاء

 

القوى العاملة.. محمد سعفان: توزيع غير المنقولين على مراكز التشغيل

 

التضامن.. استمرار تقديم خدمات المواطنين فى العجوزة

 

البترول التشطيبات النهائية جارية.. والمستهدف 5 آلاف

 

الاتصالات.. دراسة لحسم مصير مواقع «المهندسين» و«القرية الذكية»

 

العدل.. تدريب على الكمبيوتر ونظام العمل الإلكترونى

 

السياحة.. موظفو الديوان و«التنشيط السياحى» يتركون «العباسية»

 

الإسكان.. تحويل مبنيى «إسماعيل إباظة» لمزار وكيان تجارى

 

التجارة والصناعة.. اختبارات لتحديد المغادرين.. و4 هيئات عامة «كما كنت»

 

«التخطيط العمرانى»: استثمار المبانى القديمة تحت مظلة «صندوق مصر السيادى»

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

«قاتل ومخرب».. مظاهرة مناهضة لأردوغان على هامش «مؤتمر برلين»

منذ ساعتين و 48 دقيقة

«استقبال يليق بمجرم».. هكذا رد نشطاء عرب على أردوغان في برلين

منذ أقل من ساعتين

«لا حل عسكريا في ليبيا».. ميركل تعلن نجاح مؤتمر برلين

منذ حوالي 3 ساعات

الباز: أردوغان فرض حضوره في مؤتمر برلين بـ«البلطجة»

الصور

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

الأكثر قراءة

الباز: أردوغان فرض حضوره في مؤتمر برلين بـ«البلطجة»

«لا حل عسكريا في ليبيا».. ميركل تعلن نجاح مؤتمر برلين

أمطار وسحب.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى عيد الغطاس

تطورات في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

5 خطوات للتخلص من الدهون

الميكروبات والسمنة أسباب جديدة لانتشار السرطان

دراسة: ابتعاد الأطفال عن الأب بعد الطلاق يضر بصحتهم النفسية

مخاطر الإفراط فى تناول الفيتامينات

منوعات

فوائد خيالية للأفوكادو

الثلوج تعيق البحث عن مفقودين في انهيار جليدي

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

«جمر اللحظة».. مجموعة قصصية لمحمد عطية عن هيئة الكتاب

وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك

إعلان اسم سمير سيف رئيسًا للدورة ٢٣ للمهرجان القومي للسينما

الروائية الليبية عائشة إبراهيم: الجميع يبحث عن «سحر البوكر» (حوار)