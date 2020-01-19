عتبة جديدة.. كيف تستعد الوزارات للانتقال إلى العاصمة الإدارية؟

تستعد وزارات الحكومة لبدء إخلاء مقارها الحالية بداية من أبريل المقبل، تمهيدًا للانتقال إلى مقارها فى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول ٣٠ يونيو المقبل، بإجمالى ٥١ ألف موظف من جميع الوزارات.وحسب ما أعلنته الحكومة سيتم البدء فى نقل الموظفين بداية من يونيو وعلى مدار الشهر، ليكون أول يوم عمل رسمى فى العاصمة الإدارية الجديدة فى الأول من يوليو ٢٠٢٠.ومن المقرر أن تتولى شركة «العاصمة الإدارية الجديدة» إعادة استغلال مبانى الوزارات، بالشراكة مع مستثمرين وتحت مظلة «صندوق مصر السيادى»، مع وضع المسجل منها كمقار أثرية وتاريخية تحت تصرف وزارة الثقافة. فى السطور التالية، تكشف «الدستور» عن التفاصيل الكاملة لعملية انتقال دواوين الحكومة وموظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من حيث الآلية التى سيتم بها التنفيذ، والأعداد المنتقلة، والخطوات التى تسبق عملية الانتقال، التى يأتى فى مقدمتها تدريب هؤلاء الموظفين على التقنيات التكنولوجية الحديثة.