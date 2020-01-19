رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

رئيس أساقفة يورك: مصر أكثر أمانا والنمو العمراني مبهر

الأحد 19/يناير/2020 - 04:07 م
اللورد جون سنتامو
اللورد جون سنتامو رئيس أساقفة الكنيسة
تريزة شنودة
طباعة
اختتم اللورد جون سنتامو رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بيورك بالمملكة المتحدة، زيارته لمصر والتى تمت بدعوة من المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية فى مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، وأشاد سنتامو بالاستقرار الذي تشهده مصر، منوها إلى أن الدولة وضعت الأمن أولوية لها قبل التنمية، وهذا منطقى جدا لأنه لا يمكن تحقيق أى تنمية، أو دعم للديمقراطية بدون تحقيق الأمن أولا

و التقى رئيس الأساقفة خلال زيارته بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث نقل له تحيات رئيس أساقفة كانتربرى، وأشاد بالعلاقات بين الكنيسة الأسقفية فى مصر وعلى مستوى العالم وبين الأزهر الشريف، كما أشاد برؤية فضيلة الإمام الأكبر وحرصه الدائم على التركيز على القيم المشتركة بين الأديان وبناء ثقافة السلام.

كما شارك رئيس الأساقفة فى القداس الإلهى الأسبوعى الذى أقيم فى كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك. وقام بزيارة دير الأنبا مقار بوادى النطرون.

وقال اللورد سنتامو إنه منبهر بحجم الإنشاءات والنمو العمرانى، على طول طريق مصر إسكندرية الصحراوى، مضيفا أن هذا النمو العمرانى والاقتصادى يدل على الإستقرار الذى تعيشه مصر فى الوقت الحاضر.
وأضاف أنه لاحظ فرقا كبيرا بين زيارته لمصر عام 2013 وزيارته لمصر هذه المرة، حيث شعر بالأمن والتقدم الواضحين فى المجتمع المصرى، وأشاد بأن مصر وضعت الأمن أولوية لها قبل التنمية وهذا منطقى جدا لأنه لا يمكن تحقيق أى تنمية أو دعم للديمقراطية بدون تحقيق الأمن أولا.

واللورد جون سنتامو انجليزى الجنسية من أصل أوغندى، وكان يعمل قاضيًا بالمحكمه العليا فى أوغندا قبل أن يدرس اللاهوت فى جامعه كامبردج، وعُين أسقفًا لمدينة إستبنى فى انجلترا عام 1987، ثم أسقفًا لمدينة برمنجهام عام 2002، وفى عام 2005 اُختير ليكون رئيسًا لاساقفه يورك وعضوًا بمجلس اللوردات البريطانى ومستشارا لملكة إنجلترا.

ومن المعروف عن اللورد سنتامو أنه يدافع عن حقوق وحريات الطبقة العاملة فى المملكه المتحدة، وتهتم وسائل الاعلام بأرائه وتصريحاته فى هذا المجال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"حنا" يشارك بحفل تخرج الدفعة العاشرة لكلية اللاهوت الأسقفية

14 يوليو.. مطران الكنيسة الأسقفية يخرج دفعة اللاهوت

البابا تواضروس: نسعى لأن يكون دير العذراء بأخميم مليء بحياة الرهبنة

المطران منير حنا: نرفض سيامة المرأة قسيسة.. لا نقبل نهائيًا بـ«زواج المثليين»

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

أشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

منذ حوالي 4 ساعات

رفع أتوبيس سياحى عالق فى منطقة جبل الموتى بسيوة وإنقاذ 48 شخصا

منذ ساعة و 20 دقيقة

بوتين يتجاهل أردوغان ويقف بجوار السيسي في انطلاق مؤتمر برلين (فيديو)

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

صورة جماعية للقادة المشاركين فى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

مظلومة «ذا فويس كيدز».. الجمهور يمنح هايدي محمد لقب «أحلى صوت»

رفع أتوبيس سياحى عالق فى منطقة جبل الموتى بسيوة وإنقاذ 48 شخصا

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

توزيع جوائز «مؤسسة فاروق حسني» الثلاثاء المقبل

حوار عن مصطفى كامل بقصر ثقافة العمال

محمد إبراهيم طه: القصة هي الفن الذي يعكس قدرات الكاتب وموهبته

دار تويا تقدم «الممنوع من العرض» في معرض الكتاب