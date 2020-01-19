رئيس أساقفة يورك: مصر أكثر أمانا والنمو العمراني مبهر

اختتم اللورد جون سنتامو رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بيورك بالمملكة المتحدة، زيارته لمصر والتى تمت بدعوة من المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية فى مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، وأشاد سنتامو بالاستقرار الذي تشهده مصر، منوها إلى أن الدولة وضعت الأمن أولوية لها قبل التنمية، وهذا منطقى جدا لأنه لا يمكن تحقيق أى تنمية، أو دعم للديمقراطية بدون تحقيق الأمن أولاو التقى رئيس الأساقفة خلال زيارته بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث نقل له تحيات رئيس أساقفة كانتربرى، وأشاد بالعلاقات بين الكنيسة الأسقفية فى مصر وعلى مستوى العالم وبين الأزهر الشريف، كما أشاد برؤية فضيلة الإمام الأكبر وحرصه الدائم على التركيز على القيم المشتركة بين الأديان وبناء ثقافة السلام.كما شارك رئيس الأساقفة فى القداس الإلهى الأسبوعى الذى أقيم فى كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك. وقام بزيارة دير الأنبا مقار بوادى النطرون.وقال اللورد سنتامو إنه منبهر بحجم الإنشاءات والنمو العمرانى، على طول طريق مصر إسكندرية الصحراوى، مضيفا أن هذا النمو العمرانى والاقتصادى يدل على الإستقرار الذى تعيشه مصر فى الوقت الحاضر.وأضاف أنه لاحظ فرقا كبيرا بين زيارته لمصر عام 2013 وزيارته لمصر هذه المرة، حيث شعر بالأمن والتقدم الواضحين فى المجتمع المصرى، وأشاد بأن مصر وضعت الأمن أولوية لها قبل التنمية وهذا منطقى جدا لأنه لا يمكن تحقيق أى تنمية أو دعم للديمقراطية بدون تحقيق الأمن أولا.واللورد جون سنتامو انجليزى الجنسية من أصل أوغندى، وكان يعمل قاضيًا بالمحكمه العليا فى أوغندا قبل أن يدرس اللاهوت فى جامعه كامبردج، وعُين أسقفًا لمدينة إستبنى فى انجلترا عام 1987، ثم أسقفًا لمدينة برمنجهام عام 2002، وفى عام 2005 اُختير ليكون رئيسًا لاساقفه يورك وعضوًا بمجلس اللوردات البريطانى ومستشارا لملكة إنجلترا.ومن المعروف عن اللورد سنتامو أنه يدافع عن حقوق وحريات الطبقة العاملة فى المملكه المتحدة، وتهتم وسائل الاعلام بأرائه وتصريحاته فى هذا المجال.