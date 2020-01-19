«أزرق أبيض» يضغط على الكنيست لعقد «جلسة حصانة نتنياهو» قريبًا

يمارس حزب «أزرق أبيض» برئاسة بيني جانتس، ضغوطا هائلة على يولي إدلشتاين رئيس الكنيست، من أجل عقد جلسة مناقشة منح الحصانة القضائية لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، في وقت قريب.ويسعى «أزرق أبيض» إلى موافقة إدلشتاين على أن تكون جلسات اللجنة التي ستنظر طلب نتنياهو خلال الأسبوع الجاري، وعدم تأجيلها لوقت لاحق، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.وأعلن نتنياهو، الشهر الماضي، رسميًا، أنه سيقدم طلبا لإدلشتاين، من أجل الحصول على حصانة ضد قضايا الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة الموجهة له، فيما شنت الأحزاب الإسرائيلية المنافسة لبنيامين هجوما ضده، متعهدة بمنعه من الحصول على تلك الحصانة، والتصويت ضدها.