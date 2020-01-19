أمطار غزيرة بدمياط.. تعطل الصيد والميناء مستمر بالعمل

شهدت محافظة دمياط اليوم الاحد، موجة من الرياح الشديدة وهطول أمطار غزيرة بشكل متقطع، تسببت في غرق الشوارع والميادين بالمحافظة، ما أدي إلى تعطل حركة السير المروري نسبيا على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة، كما تسببت في تعطل حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج بدمياط.ومن جانبه أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا، قال فيه إن الميناء استقبل اليوم الأحد، عدد 4 سفن حاويات، و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 5 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 22 سفينة، كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 1350 طن فوسفاتـ و105 أطنان رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5714 طن خشب، و120 طن مواسير، و9800 طن قمح، و5979 طن حديد، و6200 طن خردة.‎ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 35548 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 59814 طنا.بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 780 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات الوارد 136 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 603 حاويات مكافئة، كما غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1313 طن قمح، وغادرت 715 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40199 طنا من البضائع العامة، منها عدد 85 سيارة نقل محملة بـ 4407 طن قمح.