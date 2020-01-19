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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

أشرف زكى يكشف أخطر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى.. (فيديو)

الأحد 19/يناير/2020 - 03:10 ص
نادية لطفى
نادية لطفى
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كشف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي، لافتًا إلى أنها تعرضت لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة، إلا أن حالتها مستقرة حاليًا.

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الفنانة القديرة سوف تخرج من المستشفى قريبًا بعد موافقة الأطباء.

وعن الحالة الصحية للفنان رجاء الجداوي، فكشفنقيب المهن التمثيلية أن الفنانة رجاء بحالة صحية جيدة، ولا صحة لما تردد عن تدهور حالتها الصحية.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي بشكل مفاجئ، حيث تم نقلها إلى العناية المركزة في مستشفى المعادي، إثر وعكة أصابتها بسبب نزلة شعبية حادة.

والفنانة نادية لطفي كانت قد نعت صديقتها الراحلة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا، وأعربت نادية لطفي عن حزنها الشديد بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحي، إحدى أهم فنانات زمن الفن الجميل، وتعرضها لصدمة كبيرة من الخبر المؤلم، وأشادت نادية لطفي بزميلتها الراحلة ماجدة الصباحي التي كانت تتمتع بروح جميلة، إضافة إلى السلوك المحترم، وعلاقاتها الشخصية مع كل زملائها.

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