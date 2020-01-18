تسريب صوتي: إخواني يعترف بسرقة الجماعة لأموال التبرعات

أذاعت الإعلامية أماني الخياط، تسريبًا صوتيًا للإخواني الهارب أمير بسام، يعترف فيه بسرقة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، لأموال التبرعات.وقال بسام، خلال التسريب المُذاع ببرنامج الكبسولة، المذاع على فضائية extra news، مساء السبت:" إن القيادي الدكتور محمود حسني اعترف أمامكم جميعًا بأنه والإيباري، وإبراهيم منير، والبحري، حصلوا على شقق وأموال بدون وجه حق".تابع "أنا تألمت كثيرَا بشكل لا يتخيله أحد، بسبب تعامل أعضاء الإخوان مع هذا الاعتراف الصريح بالاستيلاء على أموال التبرعات".وأكمل: "اعترف بتبديد الأموال، وكتب شقق وعمارات باسمه وفي نفس الوقت بيطالب أعضاء الإخوان بالتبرع، ولم يتكلم أحد.. يعني بيطلع لينا لسانه".كما بين أن الإخواني محمود حسين يركب عربية بـ100 ألف دولار، متابعًا:"هناك طلبة بتتذلل بمعنى الكلمة عشان تاخد 200 ليرة، يعني 40 دولارًا"، متسائلًا:" العربية اللي بـ100 ألف دولار، دول يكفوا كام طالب لكام شهر؟"