وزير المالية يوجه بتوفير أجهزة تطبيق التحول الرقمى ببورسعيد

تفقد اليوم السبت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منظومة التحول الرقمي بالإدارة المالية، بحضور المحاسب أمجد منير، رئيس قطاع مكتب الوزير، والمحاسب عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وقيادات المديرية المالية ببورسعيد، بجانب القيادات التنفيذية بالمحافظة.واطلع الوزير على نظام الدفع الإلكترونية، والمعاملات الحسابية والمالية المميكنة، وناقش العاملين بالإدارة المالية حول سير العمل بالإدارة والاستمارات الإلكترونية.ووجه وزير المالية بتوفير كل الأجهزة الإلكترونية اللازمة، وتدريب العاملين على أعلى مستوى، مع وضع نظام لدورة العمل داخل الإدارة.