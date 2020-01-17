رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هاني شنودة: الشعب المصري حنون وابن حلال ومبيحبش الظلم

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:31 م
هاني شنودة
هاني شنودة
رباب الأهواني
طباعة
علق الموسيقار هاني شنودة، على عرض موسيقاه الأشهر"لونجا 79" في حفل الجولدن جلوب، قائلًا: إن "إحساسه مثل كل الناس، في البداية كان الحدث مفاجئة له، ولم يكن يعلم أن الموسيقى سيتم عزفها أثناء استلام الممثل رامي يوسف للجائزة، ولم يكن يعرف أن المسلسل اسمه رامي".

وأضاف "شنودة" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على فضائية "mbc masr"، مساء الجمعة، مع الإعلامية ياسمين سعيد، أن الشعب المصري حنون وابن حلال ولا يحب الظلم، حيث تساءل الكثيرون عما إذا كنت تقاضيت حقوقي المالية أم لا بعد عرض موسيقاه في حفل الجولدن جلوب.

وأوضح الموسيقار الكبير، أن هناك قيما إيجابية ظهرت خلال عرض موسيقاه في الحفل، مشيرًا إلى أن أولها يتمثل في أن موسيقانا مقبولة لدى الأذن العالمية، والثاني أن الممثل رامي يوسف هو ابن مصر وهذا شيء يدعو للفخر.

وناشد وزارات الثقافة والإعلام والفنون والشباب والرياضة، بضرورة الاهتمام بالفنون، مؤكدًا أن الفن نقطة قوة لنا، كما أنها لغة عالمية، متابعًا: "ليس معنى ذلك أن نهمل البحث العلمي، وإنما علينا أن نهتم بالأشياء التي تجلب المال سريعًا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيثم دبور يحلل جوائز "الجولدن جلوب" علي إينرجي

"نتفليكس" تستحوذ على ترشيحات "جولدن جلوب"

أوليفيا كولمان تفوز بجائزة أفضل ممثلة دراما فى «جولدن جلوب»

«الجوكر».. خواكين فينيكس أفضل ممثل فى «جولدن جلوب»

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

إغلاق ميناء الزويتية النفطي فى ليبيا احتجاجا على التدخل التركي

منذ حوالي 6 ساعات

المرصد السورى: 260 من مرتزقة أردوغان يصلون طرابلس

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل التحركات المصرية اليونانية لإفساد مخططات أردوغان في ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة طبيبة ثالثة من ضحايا حادث المنيا

الصور

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

image description

بدء مراسم دفن جثمان نادية رفيق بكنيسة سريان

الأكثر قراءة

سامح شكري يكشف الهدف من مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

التأمين الشامل.. نجاح أول جراحة قلب مفتوح دون شق الصدر فى بورسعيد

تفاصيل التحركات المصرية اليونانية لإفساد مخططات أردوغان في ليبيا

إغلاق ميناء الزويتية النفطي فى ليبيا احتجاجا على التدخل التركي

إنفوجراف

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

علامات في الأنف تنذر بالإصابة بالسرطان

8 خطوات لخفض الكولسترول بطريقة صحية

6 فوائد صحية وتجميلية لزيت جوز الهند

5 عادات غير صحية تتبعها المطاعم تضر بصحتك

الرئيس نيوز

الملا: مصر وضعت شرطين قبل استيراد الغاز الإسرائيلي

شكري يعلن الهدف الرئيسي من مؤتمر برلين وحقيقة مشاركة السيسي

بشرى لمرضى السكر.. "الصحة" توافق على طرح أول علاج عن طريق الكلى

"الجايكا اليابانية" تعلن تفاصيل المنح المقدمة للدول الإفريقية بمصر

منوعات

«فيسبوك» تحظر شركة إسرائيلية

ممرضة تقتل زوجها بـ«القطرة» وتُعاقب بالسجن 25 عامًا

شاب يعرض 12 مليون كلمة سر مسروقة للبيع عبر الإنترنت

ماركة أزياء شهيرة تتوقف عن استخدام جلد الكنغر

كشكول

أستاذ جامعي: توقيت اقتراح الكشف النفسي على هيئة التدريس مثير للريبة

أستاذ جامعي عن مقترح "الكشف النفسي": ونرجع نقول ليه الناس مش بتحترمنا

امتحانات سابقة لمادة "الهندسة" للشهادة الإعدادية الأزهرية

جامعة ٦ أكتوبر تعلن عن وظائف خالية بـ١٢ كلية

إسلام سياسي

33 مليونًا و674 ألفًا ومائتا جنيه لصيانة وترميم 125 مسجدًا

«الحفاظ على الآثار التاريخية» أحد أبرز منشورات الأزهر بمعرض الكتاب

بالتفاصيل.. أنشطة المؤسسات الدينية فى معرض الكتاب 2020

وزير الأوقاف يصلي الجمعة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
د.كريمة الحفناوى
الاتفاقية «190» وقانون العمل
صفاء النجار
حكايات الترياق «1»
المزيد

الثقافة

جديد دار المعارف: «أيام بغداد» و« ثقوب في جدار الأحزاب المصرية»

صفية القباني تفوز بمقعد نقيب التشكيليين

«فن الواو».. لقاء أدبى بثقافة أسيوط

أسرار الحمامصي.. محطات جديدة من سيرة «مهندس الصحافة المصرية»