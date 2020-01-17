هاني شنودة: الشعب المصري حنون وابن حلال ومبيحبش الظلم

علق الموسيقار هاني شنودة، على عرض موسيقاه الأشهر"لونجا 79" في حفل الجولدن جلوب، قائلًا: إن "إحساسه مثل كل الناس، في البداية كان الحدث مفاجئة له، ولم يكن يعلم أن الموسيقى سيتم عزفها أثناء استلام الممثل رامي يوسف للجائزة، ولم يكن يعرف أن المسلسل اسمه رامي".وأضاف "شنودة" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على فضائية "mbc masr"، مساء الجمعة، مع الإعلامية ياسمين سعيد، أن الشعب المصري حنون وابن حلال ولا يحب الظلم، حيث تساءل الكثيرون عما إذا كنت تقاضيت حقوقي المالية أم لا بعد عرض موسيقاه في حفل الجولدن جلوب.وأوضح الموسيقار الكبير، أن هناك قيما إيجابية ظهرت خلال عرض موسيقاه في الحفل، مشيرًا إلى أن أولها يتمثل في أن موسيقانا مقبولة لدى الأذن العالمية، والثاني أن الممثل رامي يوسف هو ابن مصر وهذا شيء يدعو للفخر.وناشد وزارات الثقافة والإعلام والفنون والشباب والرياضة، بضرورة الاهتمام بالفنون، مؤكدًا أن الفن نقطة قوة لنا، كما أنها لغة عالمية، متابعًا: "ليس معنى ذلك أن نهمل البحث العلمي، وإنما علينا أن نهتم بالأشياء التي تجلب المال سريعًا".