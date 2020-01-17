صورة ريهام عبدالغفور من عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، خلال عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز، رفقة الفنانة منى زكي.واحتفلت كل من الفنانة منى زكي وريهام عبدالغفور بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز، بنشر صورة تجمعهمن، وعلقت قائلة: "كلما تقدمت في العمر أقدر الناس الحقيقيين في الحياة".يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز تشارك في رمضان المقبل بمسلسل "ونحب تاني ليه"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، وتبتعد للمرة الثانية عن الكوميديا عقب نجاح أول تجربة من خلال مسلسل "لآخر نفس" وشاركها البطولة الفنان فتحي عبدالوهاب.