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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تعرف على أبرز أعمال «الشيخ عبدالقادر» الراحل إبراهيم فرح

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:39 م
إبراهيم فرح
إبراهيم فرح
حسن أمين
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رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ"الشيخ عبدالقادر"، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 68 عامًا، وقدم الراحل إبراهيم فرح خلال مسيرته الفنية أكثر من 45 عملًا سينمائيًا وتليفزيونيًا.

حيث شارك خلال السنوات الأخيرة في عدد من المسلسلات الدرامية مع أشهر نجوم الوسط الفني، ويعتبر مسلسل "الخواجة عبدالقادر" أحد أبرز الأعمال الناجحة في مسيرته الفنية، والذي خاض بطولته النجم يحيى الفخراني، وقدم "فرح" خلاله شخصية "الشيخ عبدالقادر" وعرض في عام 2012 وأصبحت هذه الشخصية اسم شهرته حتى وفاته.

وكانت آخر أعمال إبراهيم فرح الدرامية مسلسل "قابيل" للفنان محمد ممدوح، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، كما شارك في العام الماضي في مسلسل "دفعة القاهرة"، ومسلسل "أهو ده اللي صار"، بالإضافة إلى مشاركة متميزة في الفيلم السينمائي "عيش حياتك" للفنان سامح حسين، والمطربة ساندي

وقدم إبراهيم فرح العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "الحرباية"، و"الزئبق" مع النجم كريم عبدالعزيز، و"اللهم إني صائم" مع مصطفى شعبان، كما شارك فى مسلسلات "كفر دلهاب"، و"واحة الغروب" مع المخرجة كاملة أبوذكري و"شيخ العرب همام"، و"حدائق الشيطان"، و"الإمام الشافعي"، وغيرهم.

كان الراحل إبراهيم فرح قد تعرض مطلع شهر يناير الجاري لأزمة صحية مفاجئة، أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية ودخل على إثرها في غيبوبة لمدة 3 أيام، وتحسنت حالته الصحية، إلا أنه تعرض مؤخرا لأزمة صحية جديدة دخل على إثرها العناية المركزة.

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