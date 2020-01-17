تواصل عرض «البخيل» بمسرح أوبرا ملك برمسيس

يواصل البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، تقديم العرض المسرحي (البخيل)، علي خشبة مسرح أوبرا ملك برمسيس، حتى الأحد المقبل ١٩ يناير الجارى، ثم يستأنف تقديم عروضه اعتبارا من الخميس المقبل ٢٣ يناير الجارى، تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال."البخيل " من إنتاج فرقة مسرح الشباب، برئاسة المخرج عادل حسان، وهي من أشهر مسرحيات الكاتب الفرنسي موليير، وتتناول المسرحية الساخرة حياة البرجوازي الغني (هاربجون)، الذي يتصف بالبخل الشديد وحبه للمال، من خلال نص كوميدي واستعراضات غنائية.العرض بطولة أشرف طلبة، ومحمود متولي، ومحي الدين يحيي، وسوزان مدحت، ونشوي عبد الرحيم، وهادي محيى، وعصام أشرف، ونوران عبد الحميد، ومحمد خلف، وعبد الباري سعد، ومجيب أحمد، وعمرو وليد، وياسمين عسكر، وفادي سمير، وألاء النادي، والديكور لرانيا الدخاخني، وملابس ناردين عماد، وأشعار حامد السحرتي، واستعراضات شيرلي أحمد، وموسيقي وألحان محمد حسني، وإعداد وإخراج خالد حسونة.