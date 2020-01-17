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الثقافة

عواض يشهد الفعاليات الثقافية والفنية بقصر شرم الشيخ

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:59 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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شهد الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفعاليات الثقافية والفنية التى قدمها، أمس، قصر ثقافة شرم الشيخ، والتى تضمنت أمسية شعرية بدأت بإلقاء الشاعر وليد الهواري، قصائد متنوعة منها "فى حب ليلى، مصر يا عظيمة الشأن، عاشقك أنا، أقف انتباه، في يوم ميلاد الشفيع".

أعقبه إلقاء شعرى للشاعر أنس أسامة ومجموعة قصائد شعرية، منها "مكتوب في بطاقتي الشخصية"، كما ألقت الشاعرة شرين عبد المنعم مجموعة شعرية متنوعة منها "بحبك يا مصر، صلوا عليه"، تلاها إلقاء الشاعرة إنجي سعيد باقة من القصائد الشعرية، منها "قلمي، درة الفيروز، صائد الغزلان، الجذور، طير مهاجر"، بجانب فعاليات ورشة ثقافة المرأة لتعليم الحياكة تدريب نهلة مصطفى، التى بدأت بشرح طرق وخطوات تعليم الحياكة والخامات المستخدمة والطرق المتنوعة للغرز. 

وتفقد رئيس الهيئة التجهيزات النهائية لمعرض الفنون التشكيلية، بحضور مدير عام الفنون التشكيلية بالهيئة، والوفد البرلمانى للإعلام والثقافة والآثار.

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