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«ثيو وكيلي».. إيميه صياح ترزق بتوأم (صورة)

الخميس 16/يناير/2020 - 10:25 م
إيميه صياح
إيميه صياح
سناء إسماعيل
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رزقت الإعلامية اللبنانية إيميه صياح، بتوأم من زوجها الفنان اللبناني فريد النجار، ونشرت أول صورة لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "صلينا من أجل هذه المعجزة، رزقنا الله بطفلين في يوم واحد، فقد أصبحت عائلتنا بفضل ثيو شاربل، وكيلي ماري، مكونة من أربع أشخاص".

وأضافت: "لا يمكنني تفسير أو شرح ما نشعر به من امتنان وسعادة، بارك الله الأطفال في كل العالم".

وتزوجت إيميه صياح عام 2014 من الممثل اللبناني فريد نجار، وهما في انتظار طفلهما الأول.

وابتعدت إيميه صياح، عن تقديم البرامج والأعمال الفنية منذ الإعلان عن خبر حملها، وكان آخر ظهور فني لها في حلقات "الشهر العسل" ضمن المسلسل اللبناني "حدوتة حب"، الذي تم عرضه في رمضان 2018، وشاركها البطولة طوني عيسى، وبعدها قدمت برنامج "الزمن الجميل" على شاشة أبوظبي في مطلع عام 2019.

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