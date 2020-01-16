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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوفد»: نستعد بكل قوة لخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية

الخميس 16/يناير/2020 - 05:59 م
ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي
إسلام نصير
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أكد الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، أن اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاءالدين أبوشقة، ناقش أمس عددًا من الأمور التنظيمية والمالية الخاصة بجريدة حزب الوفد، لافتًا إلى أن تفويض الدكتور هاني سري الدين قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، يأتي لبحث ما يتعلق بمشكلات الجريدة، لافتًا إلى أنه تم تعيين مدير إداري ومراجع مالي للجريدة.

وأضاف الهضيبي لـ«الدستور»، أن الاجتماع ناقش أيضًا تشكيل عدد من أمانات الحزب في المحافظات، مشيرًا إلى أن الحزب يستعد بكل قوة لخوض انتخابات المجالس المحلية والبرلمانية المقبلة.

وبخصوص انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، أكد نائب رئيس حزب الحزب، أن باب الترشح لانتخابات المكتب التنفيذي مفتوح حتى يوم 22 من شهر يناير الجاري، مؤكدًا أن بيت الأمة اعتاد على إجراء انتخاباته الداخلية في مناخ من الشفافية والنزاهة.

وكان من المنتظر إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للحزب أمس الأربعاء، إلا أنه تم إرجاؤها إلى يوم 1 فبراير، نظرًا للانشغال بمناقشة عدد من الأمور التنظيمية، كما تقرر فتح باب الترشح في الانتخابات حتى يوم 22 يناير.

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