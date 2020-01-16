فرنسا تطلب الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط.. ومصر ترحب

طلبت فرنسا رسميًا، الانضمام إلى عضوية منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، خلال الاجتماع الوزارى الثالث للمنتدى، فيما أعرب نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكي، عن رغبة بلاده فى الانضمام كمراقب بصفة دائمة.من جانبه، رحب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بمشاركة فرنسا فى الاجتماع وطلبها رسميًا الانضمام لعضوية المنتدى، وطلب الولايات المتحدة الانضمام كمراقب بصفة دائمة، موضحًا أنه سيتم إقرار هذه الطلبات من الأعضاء المؤسسين، وفقًا للنظام الأساسى للمنتدى.وعلى جانب آخر، أشار الملا إلى أنه سيطلب إضافة مجالات الحفاظ على البيئة فى دراسات البنك الدولى التى يعدها للمنتدى، وكذلك استشراف استخدامات الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى الهيدروجين.