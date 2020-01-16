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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد الحرائق.. عواصف رعدية تجتاح ساحل أستراليا الشرقى

الخميس 16/يناير/2020 - 07:15 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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اجتاحت العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة أنحاء من الساحل الشرقي لأستراليا، اليوم الخميس، فيما أحيا الآمال في إطفاء بعض حرائق الغابات الهائلة التي تجتاح البلاد أو على الأقل التخفيف من شدتها.

لكن المسؤولين حذروا من أن العواصف الرعدية القصيرة والشديدة قد تؤدي إلى سيول، في الوقت الذي يهدد فيه البرق بإشعال حرائق جديدة.

وقال جيك فيليبس، الخبير في مكتب الأرصاد الجوية لراديو هيئة الإذاعة الأسترالية: "نتوقع طقسًا غير مستقر في الأيام الأربعة أو الخمسة القادمة أو نحو ذلك".

ومضى يقول: "تساقط الأمطار قد يكون مفيدا في بعض المناطق وفي مناطق أخرى قد يكون ملليمترا أو ملليمترين فقط".

وتابع: "هناك مخاطر مصاحبة له، ومن ثم لا يكون دائما شيئا جيدا بالضرورة، خصوصا إذا كان سقوط الأمطار سريعًا. ما نريده في الحقيقة هو البلل، المطر المتواصل".

وتواجه أستراليا منذ سبتمبر أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها حيث أودت الحرائق بحياة 29 شخصا وأدت إلى نفوق ملايين الحيوانات وتدمير ما يزيد عن 2500 منزل فيما دمرت غابات في منطقة مساحتها تعادل مساحة بلغاريا.

وتقول سلطات الإطفاء إنه لا يزال هناك 85 حريقا مشتعلا في أنحاء مقاطعة نيو ساوث ويلز، اليوم الخميس، لم تتم بعد السيطرة على 30 منها، و19 حريقًا مشتعلا في فيكتوريا.

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