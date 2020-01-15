واشنطن تعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن سد النهضة



وأضافت الوزارة في مسودة بيان اجتماع سد النهضة، إن عملية تعبئة السد ستتم خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس.



وأوضحت أن الوزراء يدركون الفوائد الإقليمية الهامة التي يمكن أن تنجم عن إبرام اتفاق بشأن السد.

وقالت إن الوزراء توصلوا لاتفاق مبدئي في واشنطن حول سد النهضة، بحضور وزير الخزانة الأمريكي، ورئيس البنك الدولي، بصفه مراقبين. وتابعت "مصر وإثيوبيا والسودان اتفقت على المسؤولية المشتركة في إدارة أزمات الجفاف، وعلى عقد اجتماع في واشنطن يومي 28 و29 يناير الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق". وأوضحت أن الوزراء يدركون الفوائد الإقليمية الهامة التي يمكن أن تنجم عن إبرام اتفاق بشأن السد.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا على تعبئة سد النهضة على مراحل، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.