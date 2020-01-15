الاحتلال يقصف «السفينة» غرب قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أحد المواقع غربي قطاع غزة.



وأوضحت وكالة "شهاب" الفلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت موقع "السفينة" شمال غرب غزة بعدة صواريخ.



وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في وقت سابق اليوم، بسقوط بالون مفخخ في أحد شوارع سديروت أُطلق من قطاع غزة وجرى إغلاق المنطقة واستدعاء الشرطة.



ولم يتم الكشف حتى الآن عن حجم الخسائر البشرية والمادية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

