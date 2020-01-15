شاش: دعم المشروعات الناشئة بـ30 مليون دولار

علّق المهندس طارق شاش، رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي، على توقيع جهاز تنمية المشروعات لاتفاقية تمويل مع بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي بـ49 مليون يورو: "إن الاتفاقية قيمتها 30 مليون دولار قرضا مُيسرا طويل الأجل، ومصاحب لمنحة قدرها 19.5 مليون يورو، مقدمة من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي معًا".



أضاف شاش، خلال مداخلة مع برنامج "اليوم" المذاع على فضائية dmc، مساء الأربعاء، مع الإعلامية سارة حازم، أن هذا المشروع يتجه نحو دعم المشروعات الناشئة التي تحتوي على قدر من الابتكار، وهذا هو السبب في وجود منحة بقدر جيد؛ لأن هذا النوع من المشروعات يحتاج إلى دعم فني وخدمات غير مالية جيدة لخدمة هذه الفئات.



وأوضح رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي، أن جزءًا كبيرًا من المنحة سيتجه نحو خدمات أصحاب هذه المشروعات، وجزءا آخر سيتجه لرفع قدرات الجهاز والجهات الوسيطة التي تعمل معه، للوصول إلى هذه الفئات حتى تستطيع تقديم خدمات بصورة أفضل.