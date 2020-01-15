الأنبا هدرا يزور دور المسنين للتهنئة بالأعياد

قام نيافة الحبر الأنبا هدرا مطران أسوان بزيارة عدد من دور رعاية كبار السن، وهم دار ماريوحنا، ودار سان جورج للمسنين بأسوان لتهنئتهم بفترة الأعياد والاطمئنان عليهم.



وأشاد نيافته بالمجهود الكبير الذي يقوم به خدام الدارين بقيادة القس يوحنا، المسئول عن خدمة رعاية كبار السن بإيبارشية أسوان.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، منذ أيام، بعيد الميلاد المجيد، بينما تستعد حاليًا لاحتفالات عيد الغطاس المجيد، المُقرر تنظيم طقوسه في 19 يناير الجاري، والذي يحتفل البابا به في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.