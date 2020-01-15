«الحورتجى».. من مفردات الحارة المصرية

"انت هتحور عليا يلا "، عبارة مصرية خالصة تسمعها فى كل ربوع المحروسة، منشأها الحارة بلا ريب، والكلمة الرئيسة فى العبارة هى "هتحور " وأصلها الحوار.



الحوار هو حديث بين شخصين أو أكثر، ولكن ماهو المقصود هنا بكلمة هتحور؟، المقصود "ستخادع " فيقول المتحدث للشخص الذى كان يحدثه هل تريد أن تخدعنى بكلامك المعسول أو بكلامك غير المنطقى؟.



والحقيقة أن كلمة حوار فى الحارة اشتقت منها كلمات كثيرة مثل: " تحوير"، فيقال فلان مش مبطل" تحوير"، وتجمع أيضا فيقال فلان بتاع " حوارات "، تعنى ادعاءات وهى تساوى كلمة " اشتغالات " أما الشخص الذى " يحور" فله لقب بين أهل الحارة فيقولون دفلان ده " حورتجى " وتقال هذه العبارة فى الغالب بهدف التحذير منه حتى لا ينخدع فيه من لا يعرفه جيدا، ويقال أيضا فلان " أبو التحاوير " أى نصاب ومخادع كبير.

