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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مؤلفة «كوكب لونه بينك»: يروي أزمات المرأة في مجتمعها الذكوري

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:31 م
الكاتبة برديس سعد،
الكاتبة برديس سعد،
ايهاب مصطفى
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تستعد الكاتبة برديس سعد، لطرح كتابها الجديد "كوكب لونه بينك"، وتظهر نسخته الأولى في الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في حفل توقيع يوم 24 يناير الحالي.

الكتاب من القطع المتوسط، ومكتوب باللهجة العامية، ويعرض المشكلات التي تتعرض لها المرأة المصرية وسط مجتمع ذكوري كما تصفه المؤلفة، ويطرح عددا من الأسباب التي تضطرها لترك "الجمل بما حمل"، وتهجر الكوكب الذي يجمعها بالرجل، وتعيش في كوكب وردي خاص بها وببنات جنسها.

وأكدت برديس سعد مؤلفة كتاب "كوكب لونه بينك" أن رسالة الكتاب موجهة للمجتمع، وتطالبه بوقف الأذى النفسي الذي تسببه الممارسات اليومية للمرأة، مشيرة إلى أن الهدف منه تسليط الضوء على أبرز المشكلات بين طرفي الصراع –الرجل والمرأة- ويطرح حلولا من خلال سطوره للخروج من الأزمة..

وأوضحت "برديس"، أن كتابها الجديد مختلف كليا عن مؤلفها السابق "واحدة ست"، والذي كان عبارة عن مجموعة قصصية بأبطال مختلفين، على عكس "كوكب لونه بينك" الذي يدور في فلك موضوع واحد، لكن بطريقة عرض تعد قرائها بأنها جذابة ومتميزة.

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