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محافظات

محافظ الأقصر يبحث تطوير التعليم الفنى بالتعاون مع الصين

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:38 م
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم
هدى الأمير
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استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، الوزير المفوض بالسفارة الصينية بالقاهرة شياو جيون تشنج، والوفد المرافق، لبحث عدد من أوجه التعاون بين الجانب الصيني ومحافظة الأقصر، خلال الفترة القادمة.

واستهل الوزير المفوض بالسفارة الصينية بالقاهرة، اللقاء، بنقل تحية رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي الصيني وانج يانج، كما جرى بحث سبل تنفيذ عدد من المقترحات التي جرى مناقشتها مع محافظ الأقصر خلال زيارة وانج يانج للمحافظة خلال نوفمبر الماضي، ومن بينها تطوير التعاون في مجال التدريب والتعليم الفني، وعدد من المجالات الأخرى خلال الفترة القادمة.

كما ناقش الوزير المفوض، خلال اللقاء، سبل التنسيق لتوقيع اتفاقية تآخٍ مع مدينة شنتشن التي تعد إحدى أكبر المدن الصناعية في الصين والتي يقوم اقتصادها على التصنيع.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بالضيف الصيني والوفد المرافق له، مؤكدًا اعتزاز مصر بالشراكة القائمة بين البلدين والتي أسهمت في تعزيز العلاقة المتميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ، لافتًا إلى ترحيبه باستمرار وتقوية وتوطيد علاقات التعاون والصداقة بين الجانبين في كل المجالات، خاصة نقل الخبرات الصينية في مجال التدريب والتكنولوجيا الحديثة بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، حيث جرى اختيار 3 مدارس بالمحافظة وهى الثانوية الفندقية والثانوية الصناعية الميكانيكية بالأقصر والثانوية الزراعية بالقرنة من الجانب الصيني لتقديم التدريب والدعم المادي لهم.


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