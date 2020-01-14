الثلاثاء 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

خبير أمن معلومات: لا يوجد نظام غير قابل للاختراق

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:16 م
وليد حجاج، خبير أمن
وليد حجاج، خبير أمن معلومات
سناء إسماعيل
طباعة
قال وليد حجاج، خبير أمن معلومات، إنه لا يوجد أي نظام غير قابل للاختراق، فخطأ بشري واحد قد يكون كافيًا لاختراق أي نظام.

وأضاف حجاج خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أنه بالإضافة للثغرات يوجد الإنترنت المظلم، والذي يتم عليه تبادل المعلومات والبيانات للجهات والأماكن الحساسة بهدف التربح والمكسب السريع من خلال المعلومات التي يتم إساءة استخدامها من قبل آخرين لاستهداف بعض المؤسسات من خلال كروت الائتمان والرقم السري وخلافه.

ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك مكافأة للذين يعملون في مجال أمن المعلومات لأن هذا يشجع على إغلاق الثغرات الأمنية الموجودة بدلًا من أن يقوم البعض ببيعها لصفحات الإنترنت المظلمة، ولكن هذه الثقافة ليست منتشرة في بعض الدول وخاصة العربية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اختراق مارك.. تقارير عالمية تكشف أسرار ليلة «فيسبوك» السوداء

تطوير جديد لإنترنت كمي غير قابل للاختراق

‏‏10 خطوات ل‏‏تحسين الوضع الأمني وحماية التطبيقات والبيانات

فيديو.. خبير أمن معلومات: ثغرة "الفيس تايم" في هواتف "آي فون" أزمة وهتعدي

موضوعات متعلقة

منذ يوم

«ليلة حمراء».. القصة الكاملة لقتيلة السيدة زينب

منذ حوالي 7 ساعات

«الأرصاد» تكشف موعد سقوط الأمطار مجددًا

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد من تعليم الشرقية على «أحضان المدرسة»

منذ يوم

بطاقة تموين بـ300 جنيه على «فيسبوك».. و«القاضي»: كارثة

الصور

image description

صور جنازة نجل الدكتورة مايا مرسى

image description

طارق المهدي يشارك بجلسات الملتقي العربي الإفريقي

image description

الملتقي العربي الإفريقي يبدأ جلسته الثالثة

image description

كاهن: الملتقى العربى الإفريقى يوفر فرصًا استثمارية لمصر

image description

انطلاق الملتقي العربي الإفريقي للسياحة بالقاهرة (فيديو)

الأكثر قراءة

استشهاد طيار في تدريب للقوات الجوية

«الداخلية» تقتحم موقعًا جنسيًا.. وتنفذ «مهمة سرية»

رعب فى المنوفية.. انفجار 20 أنبوبة «دفعة واحدة»

«جمالها شده».. إمام مسجد يكتشف أن «عروسته رجلا» (صور)

إنفوجراف

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

المصنفات الفنية ردًا على قصص الأطفال الجنسية: لسنا جهة اختصاص (فيديو)

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

من مذكرات العندليب.. اعترافات عبدالحليم حافظ عن التمثيل

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

نجم الساعة

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الصحة

أفضل 3 رياضات تخفف آلام الظهر وسكرى الحمل

الشعور المستمر بالجوع.. من أعراض نقص البروتين

الاحتباس الحراري يهدد بإطلاق فيروسات متجمدة منذ 15 ألف عام

دراسة: الفيتامينات خطر على مرضى السرطان

الرئيس نيوز

مجلس النواب الليبي يشتكي بعثة الأمم المتحدة

"صحيفة زامبية": رئيس جنوب أفريقيا يرحب بنزع فتيل أزمة سد النهضة

وزيرة الصحة: 100% من مواطني بولاق الدكرور حصلوا على خدمات "المبادرات الرئاسية"

بالفيديو.. الليبيون يستقبلون حفتر بعلامات النصر بعد رفض "اتفاق موسكو"

منوعات

قس فرنسي متورط في فضيحة تحرش جنسي بالأطفال

عمره 5 مليارات عام.. العثورعلى غبار نجم أقدم من الشمس

التخلص من اللحوم.. الوسيلة الأفضل لحماية الأرض

الفلبين: «تال» قد ينفجر

كشكول

بروتوكول تعاون لإنشاء فصول محو أمية بالمحافظات

بشرى للمواطنين.. 10% زيادة في المرتبات في هذا التوقيت

مفاجأة.. جامعة القاهرة لم ترد على مطالب المحكمة بقضية معيدة إعلام

"بلاش تاكلوا وجبة الكومبو".. معهد التغذية يحذر الأطفال والشباب

إسلام سياسي

«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم على جيش النيجر

مقتل ضابط على يد تنظيم داعش بالعراق

بعد ثبوت تورطهم فى دعم حملة التمرد...تعليمات بمنع الشيعة من دخول موالد «الصوفية وآل البيت"

لماذا التجديد وما هي منطلقاته؟.. بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
حادث الطائرة الأوكرانية يجدد أحزان المصريين
القس. رفعت فكرى
الدين وخدمة الإنسان
لواء.حمدى البطران
تحية لرجال الشرطة فى عيدهم
لواء. محسن الفحام
أردوغان.. والإخوان
المزيد

الثقافة

«بيت الحكمة» تهدي جوائز أفضل الأجنحة لـ«القاهرة الدولي للكتاب 2020»

«لمحات من تاريخ البحرية المصرية» في دار الكتب.. غدًا

شعر بدر شاكر السياب على المائدة المستديرة الأولى لملتقى القاهرة

محاضرة عن «الكنيسة القبطية» بمكتبة الإسكندرية