خبير أمن معلومات: لا يوجد نظام غير قابل للاختراق

قال وليد حجاج، خبير أمن معلومات، إنه لا يوجد أي نظام غير قابل للاختراق، فخطأ بشري واحد قد يكون كافيًا لاختراق أي نظام.



وأضاف حجاج خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أنه بالإضافة للثغرات يوجد الإنترنت المظلم، والذي يتم عليه تبادل المعلومات والبيانات للجهات والأماكن الحساسة بهدف التربح والمكسب السريع من خلال المعلومات التي يتم إساءة استخدامها من قبل آخرين لاستهداف بعض المؤسسات من خلال كروت الائتمان والرقم السري وخلافه.



ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك مكافأة للذين يعملون في مجال أمن المعلومات لأن هذا يشجع على إغلاق الثغرات الأمنية الموجودة بدلًا من أن يقوم البعض ببيعها لصفحات الإنترنت المظلمة، ولكن هذه الثقافة ليست منتشرة في بعض الدول وخاصة العربية.

