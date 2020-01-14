محافظ أسيوط: تنفيذ البنية التحتية لبرنامج المخلفات الصلبة

شارك اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم، في اجتماع متابعة المخطط التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، التابع لوزارة البيئة، برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبحضور 4 محافظين، وعدد من قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والبرنامج الوطني للمخلفات.



وقال محافظ أسيوط، إن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني في المحافظة، وما تم تنفيذه من إنجازات لتطوير منظومة المخلفات الصلبة البلدية، ورفع كفاءتها من خلال تقديم الدعم الفني وتنفيذ المخططات الرئيسية لإدارة المنظومة، ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية من مصانع تدوير ومدافن ومحطات وسيطة.



الى جانب متابعة الخطط التشغيلية للمعدات وتحقيق مشاركة مجتمعية توعوية، مع كافة فئات المجتمع وذلك استمرارًا لتنفيذ خطة الوزارة في إنشاء منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات، واتخاذ اجراءات عاجلة للنهوض بها وتحسين مستوى النظافة العامة.



وأوضح المحافظ أنه تم تقديم الدعم للمحافظات الأربع لتحسين كفاءة منظومة المخلفات، حيث دعم محافظة أسيوط بتكلفة تقديرية ١٠٧،٥ مليون جنيه.



وتم خلال الاجتماع استعراض إنجازات البرنامج في كل محافظة على حد، من حيث وضع المخططات الاستراتيجية، وتنفيذ التدخلات العاجلة من توريد المعدات، لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل للمخلفات، وتنفيذ المرحلة الثانية من المكون الاستثمارى للبنية التحتية، إلى جانب البناء المؤسسي وبناء القدرات في دعم وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، واستعراض الخطط التنفيذية للتخلص النهائي من التراكمات والمخططات المستقبلية لإدارة المنظومة.

