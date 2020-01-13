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إيناس عبدالدايم: لا يمكن لأي قوة أن تهدم ثقافة مصر

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:50 م
إيناس عبدالدايم
إيناس عبدالدايم
أحلام عبدالرحمن
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قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن 2013 كان عاما صعب جدًا على المواطن المصري والمجتمع، لكن مع كل المحاولات التي تمت لهدم الثقافة والدولة المصرية، لا يمكن لأي قوة في العالم أن تهدم ثقافة ولا قوة مصر.

أضافت خلال لقائها في برنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز":"كلنا آمنا بذلك، والمواطن المصري والمثقف المصري استشعروا هذا.

وروت عبدالدايم، تجربة إقالتها من رئاسة دار الأوبرا، في محاولة لهدم الثقافة: "فوجئنا بالأحداث ومحاولات إيقاف كل إنجاز نحققه، لكن تصدينا بعنف وقوة، وأصرينا على تنفيذ الخطة، استشعرنا طوال الوقت بمواجهة خطر، تحركنا بمنتهى السرعة، وغيرنا برامجنا، خلال شهور قليلة قبل الإقالة، وجهنا برامجنا لمسارات أخرى لجذب المواطن المصري بكل أطيافه، غيرنا البرامج، وجعلنا معظمها فيها دفع لحس وطني قوي عشان نقدر نواجه".

وواصلت: "قبل الإقالة بعض الدول لغت الاتفاقيات لحفلات، غيّرنا مواعيد حفلاتنا تماشيًا مع الأوضاع، وقدرنا نصمد حتى يوم الإقالة، والتي رفضتها وفضها فنانين دار الأوبرا، كان هناك استهداف لكيان كامل لثقافة مصر، لكن أصرينا ألا نخرج ونكمل نشاطاتنا، ثم توقفت كل النشاطات في دار الأوبرا، وجميع الفنانين رفضوا يكملوا أي نشاط، واستمر الاعتصام 55 يومًا حتى 30 يونيو"، ووصفت ما حدث بأنه أعظم تجربة عاشتها.

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