يوسف الحسيني: محمد ناصر «لما حب يتفلسف غلط في ربنا»

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن محمد ناصر الإعلامي الموالي لجماعة الإخوان، متحزلق ومتفلسف لكنه لا يفهم فلسفة ولا غيرها ولا يقرأ إلا فهارس الكتب، ويقول منها أي عناوين، واستدل الحسيني، على هذه الأوصاف من خلال حديث ناصر عن الوحي.



وأضاف الحسيني، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "لما تكلم ناصر عن الوحي قال مسألة الوحي مسألة غريبة جدًا، وإن ربنا طول الوقت يرسل للرسل الوحي تكلمهم، شيء سخيف جدًا إن يبقى فيه كائن طول الوقت حاطط واسطة بينه وبين الناس".



وعقب الحسيني: "وصف ربنا بأنه كائن، رغم أن ربنا أصل الكينونة فمينفعش يوصف بالكائن، ووصف أفعال ربنا بالسخافة، وهذه هي زلة المتفلسف اللي مش عارف.. لما حب يتفلسف غلط في ربنا".