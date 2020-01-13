تفاصيل جديدة عن مشروعات الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا والسودان

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة سترفع رسوم النظافة من فواتير الكهرباء بداية من 1 يوليو المقبل، موضحًا أن هناك سعيًا للتعامل مع المخلفات من قبل وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية الأخرى.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، أن حصيلة هذه الرسوم كانت لا تدخل وزارة الكهرباء، لكن يتم تحصيلها لصالح وزارة التنمية المحلية.



وعن الربط الكهربائي بين السوادن ومصر، قال إنه يخضع لمراحل الإعداد والتجريب، ويأتي ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة الكهربائية.



وواصل أن هناك جهودًا أخرى تتم للربط الكهربائي مع قبرص واليونان من خلال كابلات بحرية بقوة 1000 ميجا وات، وكذلك مع الأردن يتم الربط من خلال 450 ميجاوت قد تصل إلى 2000 ميجا وات.