«المريمي» يكشف رسائل رئيس النواب الليبي أمام البرلمان المصري (حوار)

أكد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي، أن زيارة رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح إلى القاهرة أمس الأحد وإلقائه كلمة بالبرلمان المصري تحمل رسائل عدة أهمها أن البلدين متحدان معا في مواجهة الأزمات المشتركة ومحاربة الإرهاب.



وشدد "المريمي" في حوار خاص لـ"الدستور" على أن تصريحات المستشار صالح بطلب التعاون مع مصر عسكريا لمحاربة الإرهاب ومواجهة أي عدوان خارجي أمر مشروع وفقا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين سواء بشكل منفرد أو عبر الاتفاقيات التي أقرتها جامعة الدول العربية منذ عقود بشأن الدفاع المشترك، وإلى نص الحوار..



- كيف ترى زيارة المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي إلى البرلمان المصري؟

زيارة المستشار عقيلة صالح إلى البرلمان المصري مهمة وتؤكد على التعاون المشترك والتنسيق التام بين البلدين في عدة مجالات وأمور خاصة الأزمة التي تمر بها ليبيا ومحاربة الإرهاب. فمصر دولة شقيقة وجارة بالنسبة لليبيا وهي مهتمة بما يدور في ليبيا فأمن ليبيا من أمن مصر، غير ذلك مصر دولة عربية كبرى يهمها ما يدور في الوطن العربي كافة فما بالنا بليبيا التي هي جارة لمصر.



- ما هي أهم الرسائل التي حملتها زيارة المستشار عقيلة صالح إلى البرلمان المصري؟

حملت زيارة المستشار صالح إلى البرلمان رسائل قوية ومختلفة أهمها أن هناك تعاونا كبيرا بين البلدين وأيضا تؤكد أن مصر هي الداعم العربي الكبير لكل الدول من أجل استقرار الدول العربية، ولا تسمح بالاعتداء عليها فما بالنا بليبيا جارتها والمهمة لها.



-ما هو تعليقك على إعلان الجيش الليبي وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية؟ وكيف سيرد الجيش على خروقات الميليشيات الإرهابية؟

هذا القرار جاء نتيجة مناشدات دولية آخرها من روسيا، حتى القرار مهم من أجل عقد مؤتمر برلين الذي تستضيفه ألمانيا خلال أيام في أجواء تكون على الأقل بعيدة عن الحرب والمواجهات، لكن نعرف أننا كجيش وطني يقوده المشير خليفة حفتر نواجه الإرهاب والارهابيين، وبالتالي وقف إطلاق النار لن يستمر طويلا على اعتبار أن هذه الجماعات الإرهابية لا رادع لها ولا تنسيق أو ترتيب لها لذا ستخرق وقف إطلاق النار في أي لحظة وبالتالي سيرد عليها الجيش الليبي ففي كل الأحوال وقف إطلاق النار جاء استجابة للدعوات الدولية وأيضا تعطي فرصة للحوار والنقاش مع من يمكن الحوار معهم أما بالنسبة للميليشيات الإرهابية ستخرق الهدنة في أي لحظة وسنرد عليها.



-هل يعرض البرلمان والجيش الليبي مبادرة سياسية قريبا بعد قرار وقف إطلاق النار؟

سبق أن عرض الجيش والبرلمان الليبي مبادرات عدة لحل الأزمة وإنهاء الصراع السياسي، لكن نحن الآن في صراع أمني وليس سياسي لأن الجماعات الإرهابية هي التي سببت الكثير من المشاكل والأزمات لليبيا بالتالي وجد الجيش نفسه أمام طلب من مجلس النواب بتحرير ليبيا من الإرهاب وهذا ما يقوم به الجيش الآن أما بالنسبة لمجلس النواب طرح العديد من المبادرات السياسية لكن باءت كلها بالفشل لأن الجماعات الإرهابية تمنع التجاوب مع مثل هذه المبادرات ويفشلونها لأنهم يريدون السيطرة على البلاد.



-أكد السيد عقيلة صالح أن مؤتمر برلين فرصة مهمة، ما هي توقعاتك لنتائج هذا المؤتمر؟ وهل يشارك البرلمان الليبي فيه؟

بالنسبة إلى مؤتمر برلين نعرف أن لدى العديد من الدول الرغبة والنية في إنهاء الأزمة الليبية لكن الجماعات الإرهابية ستظل العائق والمشكلة، وإذا كان هناك ترتيب من أجل وضعية معينة للإرهابيين في المشهد القادم فإنها ستفشل، لذا الحل يكمن في حل الميليشيات الإرهابية وتسليم سلاحها وأنفسها وترك البلاد للساسة والمدنيين والمؤسسات والجهات الشرعية تقوم بعملها، أما إذا كان الحل القادم في مؤتمر برلين أو غيره يضمن إدماج ارهابين وجماعات إرهابية في الحل السياسي فإن مصير هذه المبادرات هي الفشل كغيرها من المبادرات المماثلة.



-روجت جهات معينة بأن رئيس البرلمان عقيلة صالح لوح بالتقدم بطلب إلى مصر لدعم ليبيا عسكريا.. برأيك ماذا تهدف هذه الجهات من وراء ترويج مثل هذه الأمور؟

رئيس مجلس النواب عقيلة ألقى كلمته في مجلس النواب المصري خلال زيارته للقاهرة حيا فيها الشعب المصري وبرلمانه والرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الجهات المصرية على موقفها تجاه الشعب الليبي في هذه الأزمة، وما قاله رئيس البرلمان كانت كلمات عادية جدا بأنه إذا ما اعتدت أي دولة على لييا فإنه سيطلب تعاون الجيش المصري مع ليبيا لصد العدوان، فهناك تعاون مشترك واتفاقيات مشتركة على مستوى الدول العربية يضم ليبيا ويضم مصر وعلى مستوى جامعة الدول العربية بالتالي يمكن استغلالها في أي وقت لأنها موقعة بين الدول العربية، وغير ذلك مصر دولة جارة ويهمها الأمن في ليبيا وحل الأزمة لذا تدخل مصر شرعي جدا حتى من حيث توقيع الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.



-كيف ترى زيارة فائز السراج رئيس حكومة الوفاق إلى تركيا الأحد الماضي عقب قرار وقف إطلاق النار ولقائه بالرئيس التركي رجب أردوغان في أنقرة؟

نحن نتوقع ذهاب السراج إلى تركيا دائما لأنها هي من تحركه وتسيره وتقود الآن الجماعات المتطرفة والإرهابية في ليبيا وتدعمها واحتوت السراج الذي يأتمر بأمرها، ففي طرابلس يأتمر بتوجيهات الميليشيات الإرهابية في العاصمة والتخطيطات والترتيبات تأتي إليه من تركيا غير الدعم الذي تقدمه له عسكريا بكافة الأنواع والطرق.



-هل هناك زيارات للمستشار عقيلة صالح إلى دول أخرى قريبا؟

نعم هناك زيارات خارجية من قبل المستشار عقيلة صالح إلى عدة دول أجنبية بعد زيارته إلى مصر، ويمكن أن يزور موسكو خلال اليومين المقبلين، ويمكن أن يزور أيضا الولايات المتحدة بدعوة من الإدارة الأمريكية غير ذلك سيكون لديه زيارات إلى العديد من الدول العربية والأوروبية والأفريقية من أجل شرح وضع الأزمة الليبية وكيف يتعامل العالم معها لأن هناك العديد من الموضوعات غير واضحة للعديد من الدول المؤثرة في اتخاذ القرار في المؤسسات الدولية سواء الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، بالتالي رئيس مجلس النواب يذهب لتوضيح حقيقة الأمور ومع من هي المواجهة والمحاربة.