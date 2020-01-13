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الكرازة

راعي الكاثوليك بكندا يشارك بقداس بكاتدرائية الفجالة

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:40 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الاب فادي سعدي راعي الكنيسة الكاثوليكية بتورنتو بكندا شارك بالقداس الالهي بكاتدرائية الانبا انطونيوس الكبير بالفجالة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه جاء ذلك امس بمشاركة الاب بولس جرس والاب هدية تامر رعاة الكنيسة.

وعلى صعيد اخر، احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، منذ أيام قليلة، بعيد الغطاس المجيد، بينما تستعد حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لاحتفالات نفس العيد، المُقرر تنظيم طقوسه في 19 من يناير الجاري، والذي يحتفل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية به في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

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