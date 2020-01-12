راغب يحتضن أحلام ويغازلها على المسرح (فيديو)

أحيا الفنان اللبناني راغب علامة، حفلًا غنائيًا كبيرًا في "سيتي ووك" ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسويق، وشاركه في الفنانة الإمارتية أحلام، وشاركهما بعض مواهب برنامج "The Voice"، الذين وصلوا للمرحلة النهائية من البرنامج.



وكشف برنامج "MBC Trending"، والمُذاع عبر فضائية "mbc 4"، عن فيديو لحظة دخول الفناة أحلام، للمسرح وتقديم الفنان راغب علامة لها بعد احتضانه لها، وتغزله في جمالها وأناقتها والفستان الأبيض الذي ارتدته وهو من تصميم زظهير مراد.



وكان النجمان قد تخلا عن خلافاتهما التي اشتعلت لفترة طويلة بعد مشاركتهما معًا كعضوا لجنة تحكيم، في برنامج "The Voice"، وظهر مدى الانسجام بينهما في اللجنة بعيدًا عن المناوشات الخفيفة التي ظهرت منهما.



يذكر أن الموسم الخامس من البرنامج شهد تتويج المتسابق التونسي، مهدي العياشي من فريق الفنان اللبناني راغب علامة بلقب البرنامج.