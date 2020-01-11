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طارق أبو السعد: جماعة الإخوان تربت على كراهية الوطن

السبت 11/يناير/2020 - 10:17 م
الإخوان
الإخوان
رباب الأهواني
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قال طارق أبوالسعد، الباحث في حركات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان دائمًا ما تخفي مشاعرها الحقيقية، وتظهر مشاعر أخرى، فتظهر مشاعر المشاركة لا المغالبة، في حين أنها تضمر المغالبة والانتصار.

وأضاف "أبو السعد"، خلال حواره، ببرنامج "الكبسولة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، مع الإعلامية أماني الخياط، أن جماعة الإخوان تتجاوز ولاءات الدول والشعوب، وترى أن هناك فئة معينة من تنظيم الجماعة يجب أن يدير هذه الدول والشعوب.

وأوضح أن جماعة الإخوان تربت على كراهية المجتمع، وأن المعارضة السياسية عبارة عن فقاعات ولا شيء، متابعا: "هذا واضح من قول مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف: "طز في مصر".

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