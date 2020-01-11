مظاهرات واسعة في إيران احتجاجًا على سقوط الطائرة الأوكرانية (فيديو)

أكد شاهین قبادي، عضو المجلس الوطني‌ للمقاومة الإیرانیة، أن خروج الطلاب للمظاهرات في طهران اليوم؛ احتجاجًا ضد إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني رسالة قوية للحكومة.



وقال قبادي، في بيان، حصلت «الدستور» على نسخة منه، إنه بعد ظهر السبت عقدت مجموعة من طلاب جامعة «أمیر کبیر» في طهران اجتماعًا مناهضًا للنظام احتجاجًا على إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية على أيدي قوات الحرس الثوري.



وأشار المعارض الإيراني إلى أن المتظاهرين هتفوا "يسقط الديكتاتور"، "عار على قوات الحرس دع البلاد ارحلوا ارحلوا"، و« لم نضحي‌ بشهدائنا حتي‌ تکون النتیجة مدح المرشد»، و« القائد العام للقوات المسلحة، استقالة استقالة» و« الجرائم لکل هذه السنین الموت علی الولي الفقیه».



وكشف عضو لجنة الشؤون الخارجیة في المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة عن انضمام مجموعة من سكان طهران إلى الطلاب، تعاطفًا مع أسر ركاب الطائرة الأوكرانية التي أسقطها قوات الحرس التابعة للملالی في إیران.