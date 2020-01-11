المركزية للتدريب تواصل فعاليات برنامج «فنى خشبة مسرح» (صور)

استكملت الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، فعاليات البرنامج التدريبي «فني خشبة مسرح» بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافى، وأوضح كل من صلاح فرغلي وشريف البرعي تلك الميكانيزمات وأهميتها في خلق إبداع فني يضفي ثراء للعروض المسرحية، حيث أصبح بإمكان المتلقى أن يشاهد العرض في ظروف إنسانية أفضل في ظل إمكانيات وتجهيزات حديثة على كل الأصعدة «الصوت والصورة والمسافة والراحة»، بما يتناسب مع روح العصر.



وهذا التطور لم ينبثق فجأة في هذه المرحلة من تاريخ المسرح، فالتكنولوجيا المسرحية كانت قائمة منذ العصر الإغريقي، بمكانتها البسيطة وحلولها السهلة في تجسيد مشاهد المسرحية، وقد تطورت هذه التكنولوجيا على مر العصور المسرحية.