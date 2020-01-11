عبد الدايم وفودة يشهدان احتفالية عيد الميلاد بشرم الشيخ (صور)

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة٬ أن الإبداع بمختلف صوره يعد أحد وسائل التعبير عن مبادئ الوحدة الوطنية التى يتمتع بها المجتمع المصرى٬ باعتباره نموذجا للترابط والتعايش السلمى، مضيفة أن تكاتف أبناء الأمة أمام محاولات تفتيت النسيج المتماسك٬ يعكس الإصرار على مواصلة الجهود لبناء الوطن وتحقيق الازدهار.



جاء ذلك خلال الاحتفالية التى شهدتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة٬ واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض في قصر ثقافة شرم الشيخ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأبناء المحافظة.



تضمن الحفل فقرة غنائية لفريق كورال كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ وعرض فني لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية.